Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене, памятные подарки и цветы...

29 июня свой 95-лений юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны и один из старейших сотрудников милиции столичного метрополитена Петр Степанович Буренин.Поздравить юбиляра со столь знаменательной датой лично приехали начальник УВД на Московском метрополитене полковник полиции Шамиль Сибанов, помощник начальника по работе с личным составом полковник полиции Игорь Калинин, Председатель ветеранского движения Константин Осипов, а также руководство и личный состав 1 отдела полиции Управления внутренних дел, в котором Петр Степанович прослужил 26 лет.На службу в органы внутренних дел города Москвы на должность милиционера 1-го разряда 1-го отделения милиции по охране метрополитена ГУВД Мосгоисполкома (сегодня это 1 отдел полиции УВД на Московском метрополитене) он пришел в далеком 1948 году.А до этого годы Великой Отечественной войны, участие в боевых действиях и тяжелое ранение в 1944-ом в боях под Витебском. После выписки из госпиталя его направили в город Горький для обучение на радиста. В послевоенные годы Петр Степанович охранял эшелоны с оборудованием, направленные по железной дороге из Германии в СССР по репарации. За проявленную доблесть имеет боевые награды.Начальник Управления полковник полиции Шамиль Сибанов, поздравляя ветерана с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия, а также от всего личного состава выразил благодарность, подчеркнув, что Петр Степанович – это пример стойкости духа и доблестного служения Отечеству.Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене, памятные подарки и цветы.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18