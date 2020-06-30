Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене, памятные подарки и цветы...
29 июня свой 95-лений юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны и один из старейших сотрудников милиции столичного метрополитена Петр Степанович Буренин.
Поздравить юбиляра со столь знаменательной датой лично приехали начальник УВД на Московском метрополитене полковник полиции Шамиль Сибанов, помощник начальника по работе с личным составом полковник полиции Игорь Калинин, Председатель ветеранского движения Константин Осипов, а также руководство и личный состав 1 отдела полиции Управления внутренних дел, в котором Петр Степанович прослужил 26 лет.
На службу в органы внутренних дел города Москвы на должность милиционера 1-го разряда 1-го отделения милиции по охране метрополитена ГУВД Мосгоисполкома (сегодня это 1 отдел полиции УВД на Московском метрополитене) он пришел в далеком 1948 году.
А до этого годы Великой Отечественной войны, участие в боевых действиях и тяжелое ранение в 1944-ом в боях под Витебском. После выписки из госпиталя его направили в город Горький для обучение на радиста. В послевоенные годы Петр Степанович охранял эшелоны с оборудованием, направленные по железной дороге из Германии в СССР по репарации. За проявленную доблесть имеет боевые награды.
Начальник Управления полковник полиции Шамиль Сибанов, поздравляя ветерана с юбилеем, пожелал ему крепкого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия, а также от всего личного состава выразил благодарность, подчеркнув, что Петр Степанович – это пример стойкости духа и доблестного служения Отечеству.
Сотрудники полиции вручили юбиляру поздравительные письма от имени начальника ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене, памятные подарки и цветы.
Пресс-служба УВД на Московском метрополитене
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