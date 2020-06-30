В эфире телеканала Россия 1 доктор Александр Мясников рассказывает о том, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим от удара молнии, утопающим и получившим тепловые удары. При этом он предостерегает от народных методов помощи, которые абсолютно не эффективны и даже вредны.

Во многих регионах России стоит жара. Синоптики предупреждают об опасности особо интенсивного ультрафиолетового облучения, а врачи напоминают о правилах первой помощи людям и ошибках, которые иногда допускаются в стремлении помочь пострадавшим от солнечного удара или утопающим.В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников напоминает, прежде всего, об основных мерах безопасности, чтобы не попадать в такие ситуации.Например, не принимать алкоголь на жаре, а потом идти "дурачиться в воде" или беспечно идти с телефоном во время грозы.Однако если это все-таки произошло, то надо немедленно вызывать скорую помощь или МЧС, а если нет сердцебиения, то делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.Врач и телеведущий предостерегает от того, чтобы следовать "народным методам" – например, закапывать человека, в которого попала молния, в землю, или протирать ему подмышки льдом.Также Мясников рассказал, как правильно оказывать помощь утопающим.Опасность в том, что вода попадает в дыхательные пути. И хоть ее там может быть буквально несколько миллилитров, именно это становится проблемой.Не надо стучать по спине, сгибать, разгибать ноги, переворачивать на живот, класть животом на колено."Не надо. Вы теряете время. Все, что вы должны сделать, это начинать делать искусственное дыхание", — советует доктор Мясников.Причем, два первых дыхания рот в рот должны быть такими эффективными, чтобы было видно, как у пострадавшего вздымается грудь.И только после этого надо начинать массаж: на два качка один вдох, объясняет известный врач и телеведущий.При тепловом солнечном ударе прежде всего надо вызвать скорую, а пока она едет, надо постараться человека охладить: убрать его с солнца, обложить любой мокрой тканью, если есть лед, то приложить его."Уксусом растирать ничего не надо. Нашатырный спирт давать не надо! Самое важное, чтобы человек, получивший тепловой удар, начал охлаждаться", — объясняет доктор Мясников.Но даже после этой первой помощи надо, чтобы пострадавшего осмотрели медики, потому что у него могут быть тяжелая аритмия, тяжелые электролитные нарушения, неврологические проблемы – например, нарушение мозгового кровообращения.