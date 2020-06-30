Водитель, оказавшийся свидетелем огненного ДТП с переворотом, пришел на помощь людям, оставшимся в салоне горящей машины. Благодаря его своевременному вмешательству все участники аварии смогли эвакуироваться без серьезных травм.

В минувшую пятницу, 26 июня, случайный очевидец пришел на помощь людям, оказавшимся в смертельной опасности в результате серьезной аварии. Инцидент, произошедший на трассе в районе города Чунцин на юго-западе Китая, попал на видео.Водитель минивэна не справился с управлением – машину занесло, она врезалась в отбойник и перевернулась, после чего загорелась.Один из автомобилистов, видевший инцидент, не растерялся. Быстро разобравшись в обстановке, он выбил лобовое стекло и люди, дезориентированные после ДТП, сумели выбраться наружу.Как сообщают СМИ, никто из участников ЧП не получил серьезных травм.