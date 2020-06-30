В Крым открываются продажи железнодорожных билетов на новые направления из Москвы и других городов.

В Крым открываются продажи железнодорожных билетов на новые направления из Москвы и других городов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс", оператора пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста.Отмечается, что с 14 июля пассажиры смогут добраться за 36 часов до полуострова на поезде №191/192 Москва — Севастополь. С 15 июля на маршрут выйдет поезд №173/174 Москва — Евпатория, который будет курсировать через сутки и доставлять желающих до места назначения за 35 часов.Сообщается, что с 18 июля поезда № 75/76 Симферополь — Екатеринбург и № 141/142 Екатеринбург — Симферополь будут ходить в два раза чаще.Ожидается, что летом 2020 года поезда "Таврия" свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, также появится маршрут Санкт-Петербург – Евпатория.