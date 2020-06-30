Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что Минобороны США не располагает данными, которые подтверждали бы сообщения о попытках российских спецслужб заплатить афганским боевикам за убийства американских военных.

Сговора России с талибами не было. С таким заявлением выступили в Вашингтоне, передает "Россия 24".Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что Минобороны США не располагает данными, которые подтверждали бы сообщения о попытках российских спецслужб заплатить афганским боевикам за убийства американских военных. Также он отметил, что Пентагон "продолжает оценивать разведданные о том, что российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане".Между тем сенатор-республиканка от штата Аляска Лиза Мурковски заявила, что американские сенаторы получат доступ к засекреченным документам разведки. Как сообщает РИА Новости, она "надеется", что сенаторам проведут брифинг по связанной с документами теме. "Думаю, важно понимать факты, которые стоят за всем этим", — отметила Мурковски.Ранее издание New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Издание ссылалось на анонимных представителей американской разведки, при этом доказательств предоставлено не было.Трамп в своем "Твиттере" назвал газету фейковой. В Москве в свою очередь усомнились в интеллектуальных способностях американских пропагандистов, которым пришлось придумать "такую чушь". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, обсуждал ли Дональд Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.