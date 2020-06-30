30.06.2020

2020-06-30 19:20:27

Порядок оформления полиса ОСАГО, ответственность за использование недействительного или поддельного полиса. Новый выпуск проекта Доступное право

Московской полицией подготовлен очередной выпуск интернет-проекта «Доступное право», направленного на правовое просвещение граждан и повышение уровня их правовой грамотности.



В этом выпуске мы расскажем о порядке оформления полиса ОСАГО, раскроем особенности его оформления в электронном виде, а также какая ответственность предусмотрена за использование недействительного или поддельного полиса.

Юрисконсульт майор внутренней службы Лаврова Елена пояснит какие документы необходимо представить страховщику для заключения договора обязательного страхования, как оформить полис ОСАГО в электронном виде, а также какая ответственность предусмотрена за отсутствие страхового полиса, использование недействительного или поддельного полиса.

Печатная версия развернутых ответов в разделе: Правовое информирование.