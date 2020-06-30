Одного мужика тараканы достали.Он их и дихлофосом,и "Машенькой",и чем только не травил,а они,гады,не только не мрут,но еще и мутируют.Мужик соседу пожаловался.А тот и говорит:
--Ты перед тем,как лечь спать,обойди все комнаты и в каждый угол скажи:"Жрать нечего"
Тот думает:"Ну ладно,сделаю,как сосед советует".Вот обошел перед сном все углы,произнес заклинание и спать увалился.Спит чувствует,как кто-то его в плечо толкает.Открывает глаза,видит огромную толпу тараканов,а самый главный ему говорит:
--Мужик хватит спать,тебе пожрать принесли...
еще анекдот!