Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педроса 72 часа та то, чтобы она покинула страну.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педроса 72 часа та то, чтобы она покинула страну. "Я решил дать 72 часа послу Европейского Союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", — объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в twitter."Хватит колониализма со стороны Европы. Кто они такие, чтобы наказывать? Достаточно европейского колониализма против Венесуэлы, преследований против Венесуэлы. Если они не хотят уважать Венесуэлу, то они уходят. Венесуэла заслуживает уважения перед миром", — подчеркнул глава государства.Накануне Совет ЕС объявил, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны из-за "их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права", напоминает телекнал "Россия 24".