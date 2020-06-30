Водитель большегруза не справился с управлением и фура, пробив разделительное ограждение, вылетела на полосу встречного движения. По счастливой случайности, грузовик разминулся с легковушками, проскочившими место ДТП за несколько секунд до аварии.

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевший момент аварии с участием грузовика, произошедшей днем в понедельник, 29 июня, на Крымском мосту.На записи видно, как фура резко повернула налево, после чего пробила разделительное ограждение и оказалась на полосе встречного движения.По счастливой случайности, большегруз разминулся с легковушками на "встречке", по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.По одной из версий, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо большегруза, однако эти данные пока не подтверждаются из официальных источников.Как сообщают СМИ, столкновение спровоцировало многокилометровую пробку. В какой-то момент сотрудники ГИБДД полностью перекрыли въезд на мост со стороны Керчи.