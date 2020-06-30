Прокуратура возбудила уголовное дело факту разлива нефтепродуктов под Алапаевском. Напомним, ЧП произошло в лесу. По итогам лабораторного исследования было выявлено превышение содержания в почве загрязняющих веществ в 13 раз.

Свердловская прокуратура возбудила уголовное дело факту разлива нефтепродуктов под Алапаевском. Напомним, ЧП произошло в лесу. По итогам лабораторного исследования было выявлено превышение содержания в почве загрязняющих веществ в 13 раз. Об этом сообщает ГТРК "Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24"."По данным Министерства природных ресурсов и экологии, причиненный ущерб составил более 680 тысяч рублей. Материалы проверки были отправлены в СК для правовой оценки. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 254 "Загрязнение почвы, повлекшее причинение вреда окружающей среде", – уточнила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.Напомним, информация о загрязнении леса появилась в начале месяца. Разлив нефтепродуктов обнаружили в лесу жители села Мелкозёрово в Алапаевском районе. Теперь представители надзорного ведомства намерены найти виновников экологического ЧП, заставить их расчистить загрязненный участок леса и заплатить крупный штраф.