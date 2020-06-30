Для того, чтобы получить дневную норму витаминов, человеку нужно съедать полкило фруктов и полкило овощей. Как рассказал в эфире канала Россия 1 врач Александр Мясников, от растительной пищи пользы больше, чем от поливитаминов из аптеки.

Для того, чтобы получить дневную норму витаминов, человеку нужно съедать полкило фруктов и полкило овощей. Как рассказал в эфире канала "Россия 1" врач Александр Мясников, от растительной пищи пользы больше, чем от поливитаминов из аптеки.По словам эксперта, фрукты и овощи "работают" иначе, нежели покупные витиамины."Вот вы взяли и съели кусок перца: вы получили то количество витамина С, которое, может быть, не такое большое, как в какой-то таблетке, но оно усвоится", – сказал эксперт. Он пояснил, что съеденный фрукт или овощ "в каждом отделе пищевого тракта будет дозированно выдавать витамин и микроэлемент"."А таблетка – она тебе "упала" в желудок, там кислота ее сожгла", – уточнил Мясников.При составлении диеты можно руководствоваться старым мнемотическом правиле: "Каждый охотник знает, где сидит фазан"."В Америке детей учат с раннего возраста: "Собери мне радугу из овощей" или "Собери мне радугу из фруктов". Допустим, красные фрукты содержат ликопин. Вы же все знаете, что это лекарство, которое якобы может снижать риски развития рака простаты, – рассказал Мясников. – Зеленые овощи содержат фолиевую кислоту, синие и фиолетовые содержат большое количество ресвератрола, то есть биологически активного вещества, которое очищает сосуды от плохого холестерина".Самым полезным из овощей Мясников назвал брокколи. Этот овощ содержит "колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологи", а также антиоксиданты. При этом, по словам врача, лучше брокколи не варить, а есть в сыром виде.Из растительных продуктов голубого цвета особо полезны голубика и черника. Эти ягоды помогают при лечении гипертонии. А вот польза черники для зрения сильно преувеличена, считает Мясников."Для воздействия на глаза должны быть мегадозы черники, – пояснил он. – Думаю, что для глаз серьезного значения она не имеет".Если говорить о других цветных плодах, то внимание стоит обратить на бананы, свеклу и виноград.Ранее Александр Мясников рекомендовал включить в рацион фрукты и овощи во время летней жары. Организму гораздо проще перерабатывать растительную пищу, чем мясную.