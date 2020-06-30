Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла одолеть чешскую спортсменку Кристину Плишкову в матче выставочного турнира, который проходит в Чехии. Россиянка уступила сопернице в трех сетах.

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла одолеть чешскую спортсменку Кристину Плишкову в матче выставочного турнира, который проходит в Чехии. Россиянка уступила сопернице в трех сетах.В первой партии Плишкова разгромила россиянку со счетом 6:0. Второй сет уже остался за Александровой – 6:4. Все решилось на тай-брейке, в котором представительница Чехии оказалась сильнее – 10:7.Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.