50 тысяч рублей в пользу учительницы заплатят родители школьника, пытавшегося продать свою преподавательницу через сервис бесплатных объявлений. Ученик разместил лот в категории животные и подкатегории грызуны, а также снабдил фотографии женщины оскорбительным описанием.

50 тысяч рублей в пользу учительницы заплатят родители школьника, пытавшегося продать свою преподавательницу через сервис бесплатных объявлений. Ученик разместил лот в категории "животные" и подкатегории "грызуны", а также снабдил фотографии женщины оскорбительным описанием.30 июня решение Саровский городской суд Нижегородской области подтвердил Первый кассационный суд общей юрисдикции, сообщает РИА Новости.Преподаватель школы обнаружила объявление в сети и обратилась в суд для защиты своей репутации. Она в исковом заявлении указала, что "анкета" о ее продаже также была продублирована в одной из групп в соцсети. Деньги суд с родителей школьного интернет-хулигана взыскал, а вот содействовать удалению дубликата объявления в соцсети отказался. Это было аргументировано тем, что фамилия и фото учительницы были заретушированы. По мнению суда, подобный пост осуждал подростка и его "объявление".Кассация оставила жалобу на решения судов без удовлетворения, посчитав вердикт законным и мотивированным.