Уникальная операция в Морозовской детской больнице. Врачам удалось спасти трёхлетнюю девочку, у которой было осложнение после пневмонии. Инфекция переместилась в область сердца и дело дошло даже до клинической смерти.

Уникальная операция в Морозовской детской больнице. Врачам удалось спасти трёхлетнюю девочку, у которой было осложнение после пневмонии. Инфекция переместилась в область сердца и дело дошло даже до клинической смерти.На этих кадрах — уникальная для России операция. Малоинвазивно, через три небольших прокола, сердце трехлетнего ребёнка хирурги стараются освободить от гнойной жидкости."Это эхокардиография, на которой виден миакард, левый правый желудочек и видна жидкость, которая мешает сердцу работать", — поясняют врачи."Риски были, но не предпринимать ничего было гораздо рискованнее, поэтому нас подстраховывали кардиохирурги, которые стояли за спиной. Операционная полная была", — рассказал Олег Топилин, заведующий торакальным хирургическим отделением Морозовской детской больницы.То, с чем столкнулись врачи — осложнение при пневмонии. Инфекция, которая месяц назад началась у девочки в лёгких, переместилась на сердце. Болезнь диагностировали в Твери и уже в тяжелом состоянии, после клинической смерти, маленькую Машу доставили в Морозовскую больницу."Если бы не эти хирурги, я не знаю, что бы с нами было. Я ее видела в Твери после того как была остановка сердца. Врач пустил меня в реанимацию на две минуты. На тот момент у нее грудная клетка была увеличена раза в три, живот впал, я думала, что тогда вижу ее в последний раз живой", — делится эмоциями Таисия Мехоношина, мама Маши.Такое осложнение встречается довольно редко. Но если вовремя не принять меры, исход будет летальным. Жидкость, которая скапливается вокруг сердца, затвердевает и мешает его работе.Обычно в таком случае хирурги полностью вскрывают грудную клетку. Но эту операцию девочка могла не перенести. Пришлось искать другой выход. Проблему устранили. Но ещё несколько недель организм Маши боролся с инфекцией."Сейчас уже собираемся выписывать ребенка с нашими рекомендациями. Учитывая то, что у ребенка нет сумки сердца, ему в любом случае нужно будет быть под наблюдением у кардиологов", — пояснил Максим Айрапетян, врач-детский хирург торакального хирургического отделения Морозовской детской больницы.После длительного постельного режима Маша учится заново ходить. И уже очень торопится домой.