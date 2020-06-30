Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, которые проводят Министерство обороны РФ и Институт имени Н.Ф. Гамалеи, планируют завершить до конца июля. Об этом глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.

Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, которые проводят Министерство обороны РФ и Институт имени Н.Ф. Гамалеи, планируют завершить до конца июля. Об этом глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.Тестирование проходит на базе военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Экспериментальный образец вакцины ввели 38 добровольцам.Кроме того, Министерство обороны сообщило о завершении строительства еще 4 многофункциональных медицинских центра: в Воронеже, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Они вмещают до 400 человек, сообщает телеканал "Россия 24".Ранее военные завершили строительство 16 многофункциональных центров. Первые 8 были сданы в апреле. Оставшиеся – в мае 2020 года.