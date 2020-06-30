Военнослужащим, сотрудниками полиции, Росгвардии и других силовых ведомств повысят оклада в 1,03 раза с 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Военнослужащим, сотрудниками полиции, Росгвардии и других силовых ведомств повысят оклада в 1,03 раза с 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.Также из документа следует, что сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотиков увеличат пенсии на 3%.Напомним, в 2019 году сотрудникам силовых ведомств повысили зарплату на 4,3%.