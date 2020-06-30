Участник антарктической экспедиции воронежец Юрий Мизин вышел на связь после пожара на станции Мирный. Напомним, ЧП произошло 21 июня. В настоящий момент исследователи продолжают работу.

Один из участников антарктической экспедиции воронежец Юрий Мизин вышел на связь после пожара на станции "Мирный". Напомним, ЧП произошло 21 июня. В этот момент на объекте находились двое полярников из Воронежской области. В результате возгорания было уничтожено уникальное оборудование, установленное в Доме Радио. Из-за чего станция оказалась буквально отрезана от внешнего мира. Об этом сообщила "Вести Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".Полярник рассказал, что он и его коллеги в порядке. Подробности пожара он обещал рассказать после возвращения из Антарктиды. В настоящий момент исследователи продолжают восстанавливать рабочий процесс на станции.Ураганный ветер разнес огонь со вспыхнувшего Дома Радио. В результате пламя добралось до кают-компании. Полярники выбрались через противопожарный выход. Никто из них не пострадал. После ЧП сотрудникам станции предоставили другие помещения, обеспечили теплом и необходимыми продуктами.Напомним, ранее сообщалось, что из-за урагана пациенты с COVID-19 в больнице Воронежа остались без компьютерного томографа. По предварительной версии, аппаратура сгорела во время грозы.