Голкипер немецкого клуба Шальке Александр Нюбель прошел медицинское обследование в мюнхенской Баварии. После этого 23-летний футболист заключил пятилетний контракт с действующим чемпионом Германии.

Голкипер немецкого клуба "Шальке" Александр Нюбель прошел медицинское обследование в мюнхенской "Баварии". После этого 23-летний футболист заключил пятилетний контракт с действующим чемпионом Германии.О подписании соглашения с Нюбелем сообщил официальный сайт "Баварии". Напомним, что еще в января 2020 года мюнхенский клуб объявил, что летом Нюбель окажется в стане "красных" на правах свободного агента.В прошедшем сезоне вратарь провел 29 встреч за "Шальке", пропустив в них 44 мяча.