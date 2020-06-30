Священник из Твери Вячеслав Баскаков вновь «засветился» в обновках от люксового бренда. На этот раз протоиерея увидели в Москве. Он прогуливался с аксессуарами от Louis Vuitton.

Священник из Твери Вячеслав Баскаков вновь "засветился" в обновках от люксового бренда. На этот раз протоиерея увидели в Москве. Он прогуливался с аксессуарами от Louis Vuitton.Вячеслав Баскаков получил популярность благодаря тому, что публиковал на своей странице в Instagram селфи с дорогими вещами. Многие недоумевали, откуда у простого священнослужителя деньги на такие бренды.Замеченный в центре Москвы Баскаков рассказал, откуда у него новые аксессуары. По его словам, на сумку и платок в свое время пришлось взять кредит. Священник отметил, что ему нравится ходить в церковной одежде и комбинировать наряд с яркими деталями — все зависит от настроения. Вячеслав Баскаков в эфире радиостанции "Говорит Москва" особенно подчеркнул, что платок от Louis Vuitton поднимает ему настроение во время пандемии.К слову, пару лет назад протоиерею пришлось удалить свою страницу в Instagram из-за общественного резонанса. Но, судя по всему, он завел новый аккаунт и не удержался от того, чтобы не похвастаться аксессуаром от Louis Vuitton. В подписи к публикации Баскаков отметил, что у него скоро день рождения.