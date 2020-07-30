Злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, похитил из ящика банковские карты, а затем, зная их пин-коды, списал денежные средства...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Котловка задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 32-летний житель Подмосковья. Потерпевший рассказал, что он занимается услугами по курьерской доставке покупателям товаров из сетевого магазина. Сотрудники торгового объекта, получив по телефону заказ от клиентов, используют для покупки товаров банковские карты заявителя, которые хранятся в закрытой ячейке в универсаме. Обнаружилось, что с данных карт неизвестным было списано около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Большой Черемушкинской улице. Им оказался 39-летний мужчина, работавший в фирме потерпевшего. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, похитил из ящика банковские карты, а затем, зная их пин-коды, списал денежные средства. В настоящее время часть денег изъята.Следственным отделением ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56