По просьбе незнакомки пожилая женщина назвала данные своей банковской карты, якобы необходимые для получения компенсации. Позже с ее карты были списаны денежные средства...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Ростовской области задержали подозреваемых в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки.Предварительно установлено, что на городской телефон 73-летней жительницы столицы поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась работником госучреждения. Звонившая сообщила пенсионерке о том, что ей за неиспользованную путевку в санаторий положена денежная компенсация. По просьбе незнакомки москвичка назвала данные своей банковской карты, якобы необходимые для получения указанной компенсации. Позже с карты потерпевшей были списаны денежные средства в размере более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории Ростовской области задержаны двое подозреваемых – 18-летний и 21-летняя местные жители. Установлено, что девушка разговаривала с пенсионеркой и узнавала всю необходимую информацию, а молодой человек осуществлял перевод денежных средств с карты потерпевшей на свою. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22