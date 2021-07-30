Злоумышленник, работая заведующим склада, в течение некоторого времени выносил товар и продавал его через сеть Интернет...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО задержали 43-летнего мужчину по подозрению в присвоении имущества организации.В территориальный отдел полиции обратился специалист службы безопасности одной из компаний. Он сообщил, что после инвентаризации в магазине бытовой техники, расположенного на Кутузовском проспекте, обнаружена недостача товара, в том числе мобильных телефонов и смарт-часов. Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЗАО был задержан подозреваемый – 43-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник, работая заведующим склада, в течение некоторого времени выносил товар и продавал его через сеть Интернет. Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93