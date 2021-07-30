Злоумышленники от имени юридических лиц под видом трудоустройства иностранных граждан организовывали за денежное вознаграждение их незаконное пребывание на территории Российской Федерации...

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции были задержаны трое граждан в возрасте от 44 до 56 лет по подозрению в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания.Предварительно установлено, что злоумышленники от имени юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, под видом трудоустройства иностранных граждан организовывали за денежное вознаграждение их незаконное пребывание на территории Российской Федерации. Всего злоумышленники фиктивно поставили на учет 80 человек.В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в помещении хостела, расположенного на Ореховом бульваре, по адресу которого осуществлялась фиктивная постановка на учет, оперативниками были изъяты паспорта, бланки миграционного учета, миграционные карты, печати и документация юридических лиц.Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". В отношении всех подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56