Услышав крики о помощи, к женщине на помощь подоспели двое прохожих, которые остановили злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ясенево задержан подозреваемый в изнасиловании и в совершении насильственных действий сексуального характера.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о совершении противоправных деяний на Голубинской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на женщину напал незнакомый гражданин, ударил по лицу, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера. Услышав крики о помощи, к ней на помощь подоспели двое прохожих, которые остановили злоумышленника и удерживали его до приезда сотрудников полиции.Подозреваемым оказался 25-летний приезжий из ближнего зарубежья.Черумушкинским межрайонным СО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении задержанного возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 131 «Изнасилование» и статьей 132 «Насильственные действия сексуального характера». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56