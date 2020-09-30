Ранее задержанный мужчина работал в одном из коммерческих банков и, используя свое служебное положение, изготовил кредитные договора с подконтрольными ему юридическими лицами...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в присвоении крупной суммы денежных средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Нижегородской улице задержали 55-летнего приезжего мужчину. Установлено, что задержанный находится в федеральном розыске.Установлено, что ранее задержанный мужчина работал в одном из коммерческих банков, расположенном в центре столицы, и, используя свое служебное положение, изготовил кредитные договора с подконтрольными ему юридическими лицами, в реальности не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность. В рамках заключенных договоров последним были предоставлены кредитные денежные средства в размере более 1 миллиона рублей, путем перечисления их на расчетные счета указанных организаций, которые были открыты в данном кредитном учреждении. Затем подозреваемый мужчина совместно с другими неустановленными лицами распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению, тем самых похитив их.По данному факту Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В настоящее время задержанный мужчина передан инициатору розыска. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60