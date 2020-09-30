Злоумышленники, находясь в торговом зале, похитили дорогостоящую сумку, после чего, будучи уличенными в этом, скрылись вместе с похищенным...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в факте грабежа и двух кражах», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратилась 42-летняя москвичка, работающая менеджером в одном из магазинов в центре Москвы. Женщина сообщила, что неизвестные, находясь в торговом зале, похитили дорогостоящую сумку, после чего, будучи уличенными в этом, скрылись вместе с похищенным. Позже в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача иного имущества, принадлежащего магазину.Также в полицию поступило заявление от 33-летнего менеджера одного из магазинов. Мужчина сообщил, что с витрины магазина похищена сумка известного бренда.Общий материальный ущерб составил около 470 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых – 26-летнего и 29-летнего приезжих мужчин. Похищенным имуществом злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж», статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60