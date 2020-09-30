Злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли мошенничество в отношении граждан пожилого возраста. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что в Московском регионе действовала группа лиц, участники которой осуществляли противоправную деятельность в отношении пенсионеров и одиноких граждан. Представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена. Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали гражданам газовые плиты по цене тридцать тысяч рублей при их закупочной стоимости в семь-восемь тысяч рублей.Следователем СЧ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Задержаны 27 подозреваемых. В отношении пяти избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции на территории Москвы и Московской области проведено 20 обысков в офисных, складских и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам. На одном из складов обнаружены 270 единиц крупной бытовой техники.Предварительно установлено, что от противоправных действий аферистов пострадали более 20 граждан.В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых и установление других возможных потерпевших», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк