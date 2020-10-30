Злоумышленники при помощи мобильного приложения произвели манипуляцию со сменой активных счетов и неоднократно оплачивали топливо на АЗС-станциях...

Сотрудники ОУР УВД по Северо-Западному административному округу г. Москвы совместно с оперативниками ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в хищении крупной суммы денежных средств.В полицию обратился сотрудник одного из банков. По его словам, неизвестные в течение семи месяцев, воспользовавшись кредитными денежными средствами, не произвели ни одной оплаты для погашения задолженности. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Екатеринбурге и Свердловской области задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 45-летний мужчины, проживающие в Екатеринбурге.Установлено, что злоумышленники при помощи мобильного приложения произвели манипуляцию со сменой активных счетов и неоднократно оплачивали топливо на АЗС-станциях. При этом, расширив себе линию овердрафт, они не произвели ни одного платежа в счет погашения долга, тем самым нанеся банку ущерб в размере более 7 миллионов рублей. Приобретенное топливо злоумышленники перепродавали, а полученные денежные средства тратили на собственные нужды.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56