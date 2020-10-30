Злоумышленники при помощи мобильного приложения произвели манипуляцию со сменой активных счетов и неоднократно оплачивали топливо на АЗС-станциях...
Сотрудники ОУР УВД по Северо-Западному административному округу г. Москвы совместно с оперативниками ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в хищении крупной суммы денежных средств.
В полицию обратился сотрудник одного из банков. По его словам, неизвестные в течение семи месяцев, воспользовавшись кредитными денежными средствами, не произвели ни одной оплаты для погашения задолженности. Сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Екатеринбурге и Свердловской области задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 45-летний мужчины, проживающие в Екатеринбурге.
Установлено, что злоумышленники при помощи мобильного приложения произвели манипуляцию со сменой активных счетов и неоднократно оплачивали топливо на АЗС-станциях. При этом, расширив себе линию овердрафт, они не произвели ни одного платежа в счет погашения долга, тем самым нанеся банку ущерб в размере более 7 миллионов рублей. Приобретенное топливо злоумышленники перепродавали, а полученные денежные средства тратили на собственные нужды.
По данному факту следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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