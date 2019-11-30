Сервис Downdetector (Даундетектор), который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов во всем мире, сообщил о многочисленных сбоя в функционировании Твиттера.

Сервис Downdetector ("Даундетектор"), который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов во всем мире, сообщил о многочисленных сбоя в функционировании Твиттера.Как отмечает ТАСС, сбои в работе соцсети зафиксированы во многих странах мира, включая Россию. Неполадки начались примерно в пять утра по московскому времени. Пользователи жалуются на некорректную работу сайта, а также приложений для мобильных устройств.