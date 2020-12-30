Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Сизова Владимира Валентиновича, 1963 года рождения...

Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Сизова Владимира Валентиновича, 1963 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 13.11.2020 года.Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, нормального телосложения, волосы темные, седые, коротко стриженые, глаза голубые, носит очки.Был одет: куртка темно-синего цвета «Аляска» с капюшоном, подкладка куртки оранжевого цвета, подкладка капюшона красного цвета, джинсы синего цвета, джемпер синего цвета, полусапоги черного цвета.Особые приметы: на большом пальце левой руки деформированный ноготь.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499)320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22