В результате проведения обыска квартиры был изъят 21 куст марихуаны, засушенные листья наркотического вещества, а также оборудование для его выращивания...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Котловка задержали мужчину, подозреваемого в хранении и производстве наркотического средства – марихуаны.В полицию поступила информация, что гражданин, проживающий в одном из домов на Севастопольском проспекте, возможно, незаконно изготавливает наркотические средства, в связи с чем за квартирой было установлено наблюдение. Через некоторое время к дому подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина с явными признаками опьянения.При досмотре автомобиля гражданина были обнаружены и изъяты 6 свертков с темно-зеленым веществом растительного происхождения, массой 4 грамма. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной. Мужчина был задержан, им оказался 30-летний приезжий. В результате проведения обыска квартиры был изъят 21 куст марихуаны, засушенные листья наркотического вещества, а также оборудование для его выращивания.Дознанием ОМВД России по району Котловка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56