Процедура проходила в Городской клинической больнице № 52 и состояла из нескольких этапов...

Полицейские окружных подразделений пополнили банк крови, которая поступит на нужды медицинских организаций столицы.Процедура проходила в Городской клинической больнице № 52 и состояла из нескольких этапов. Сначала сотрудники сдавали общий анализ крови, затем проходили осмотр у врача, и только потом их направляли на донорство.Были из числа сотрудников и те, кто с подобным мероприятием сталкивается не в первый раз. Начальник ОМПО УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анна Иванова рассказала, что она принимает участие уже четвертый год подряд.«Первый раз я сдавала кровь, когда несколько лет назад организовывала акцию донорства в округе. Посмотрев, как коллеги с энтузиазмом откликаются на проведение донации крови, решила тоже не оставаться безучастной», - отметила Анна Иванова.Сотрудники отделения переливания крови ГКБ № 52 поблагодарили полицейских за помощь в спасении человеческих жизней.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве