После получения займа фигуранты организовали изготовление фиктивных документов, отражающих факт внесения в кассу банка денежных средств для погашения задолженностей...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе следствия установлено, что злоумышленники под предлогом получения кредитов предоставили в один из коммерческих банков заведомо недостоверные сведения о своей платежеспособности, а также об истинных целях кредитования. После получения займа фигуранты организовали изготовление фиктивных документов, отражающих факт внесения в кассу банка денежных средств для погашения задолженностей. В действительности деньги в кассу банка не вносились, а были похищены и распределены между соучастниками.Сумма материального ущерба превысила 180 миллионов рублей.Ранее по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Второй злоумышленник находится в федеральном розыске.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53