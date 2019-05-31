Предпринимателю пришлось выплатить 6 тысяч рублей

Предпринимателю пришлось выплатить 6 тысяч рублейРоспотребнадзор провел внеплановую проверку ларька с шаурмой «Горячая курочка» на улице Мира. Специалисты ведомства выявили множество нарушений.В ларьке нет водоснабжения. Повара не смогли представить документы, доказывающие безопасность продуктов. В помещении грязно, а уборку там не проводят.За выявленные нарушения составили протокол об административном правонарушении. Предпринимателю пришлось выплатить штраф в размере 6 тысяч рублей.