В научном центре Вектор идут масштабные доклинические исследования новой вакцины. По прогнозам, препарат от коронавируса будет полностью готов к середине сентября. О его эффективности в интервью Наиле Аскер-заде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В научном центре "Вектор" идут масштабные доклинические исследования новой вакцины. Испытания на людях планируют начать примерно через две недели. По прогнозам, препарат от коронавируса будет полностью готов к середине сентября. О его эффективности в интервью Наиле Аскер-заде рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."В начале марта полногеномных сиквенсов, доступных мировому сообществу, выложенных на определенных интернет-ресурсах, было, по-моему, 163. А сегодня это больше 36 тысяч исследованных вирусов, коронавирусов, которые уже какого-то человека поразили. То есть, каждый из них уже имел свое проявление – неприятное, клиническое. Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена, и она может быть достаточно эффективной. Это из того, что мы видим сегодня, из того, как вирус сегодня себя ведет", — пояснила она.Полностью интервью, которое глава Роспотребнадзора Анна Попова дала Наиле Аскер-заде, выйдет в эфир телеканала "Россия 24" в воскресенье, 31 мая, после 16:00 по московскому времени.