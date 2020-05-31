В Испании началось расследование коронавирусного рейса. Один из пассажиров самолета, который следовал из Мадрида на Канарские острова, скрыл важную информацию. Что из этого вышло?

В Испании началось расследование "коронавирусного рейса". Один из пассажиров самолета, который следовал из Мадрида на Канарские острова, скрыл важную информацию. Что из этого вышло?Это почти спецоперация "Найти зараженного". Пассажиры рейса Мадрид -Лансаротте оказались напуганы появлением бригад специальных служб в аэропорту прилета. Ведь Канарские острова — территория, которую считают наиболее свободной от коронавируса."Вошла медсестра и сказала, что они обнаружили положительного пассажира в самолете, и поэтому мы должны оставаться в изоляции в течение 14 дней", — рассказывает одна из пассажирок.Более ста человек могут теперь пострадать из-за безответственности всего лишь одного пассажира. Как контактировавший с носителем вируса еще в Мадриде мужчина сдал в столице Испании тест, но оставаться в городе и дожидаться результата не стал и свободно долетел до Канарских островов. Пришлось применить специальный протокол. "Мы подписали документ, в котором говорится, что через семь дней мы должны будем пройти тестирование", — говорит другой пассажир.Минимум через семь дней. Все это время пассажирам может грозить полная изоляция — никаких прогулок и даже походов в магазин. А вдруг они заразились? Власти Канарских островов уже попросили правоохранительные органы начать свое расследование. Эта история заметно ударила по планам открыть туристическое направление.Обычно для туристов главной оставалась погода, но, кажется, в этом сезоне все поменяется. Решающим критерием остается статистика, а она в некоторых регионах начинает меняться. Конечно, не такими быстрыми темпами, но минздраве остаются еще крайне аккуратными.Как пассажиров этого рейса проверяли перед посадкой в столице, кто следил за списками сдавших тесты? Вопросов у следствия может быть очень много. Ответов пока нет.Много вопросов и к вопросу открытия границ. Европейская тавтология между Испанией и Португалией — языки похожи, образ жизни тоже, но только не результаты борьбы с инфекцией. В Лиссабоне решили запустить специальный график открытых кордонов для проезда жителей обеих стран, но мэры приграничных городов пока сомневаются — не рано ли?В Португалии смертность и число заболевших в десятки раз меньше, но даже несмотря на это власти опасаются вспышек заболевания. Потому на патрулирование пляжей, в том числе, диких, отправляют почти 800 офицеров морской полиции, которые намекают, что в случае беды меняется даже порядок оказания помощи. Представитель национального морского управления Энрике Помбо поясняет: "Использование искусственного дыхания не рекомендуется, это полностью исключено. Если нет оборудования, то нет и шансов на проведения специальных процедур".На пляжах Франции подобных решений пока нет. У каждой страны — свой сценарий. И, в отличие, от Португалии парки и сады в Париже вновь открываются только сейчас, когда Франция вступает во вторую фазу выхода их карантина."Мы очень счастливы, мы ждали этого момента уже три месяца. Дети все время спрашивали, когда мы пойдем в парк", — радуются горожане. Но важные ограничения остаются в силе: сохранять социальную дистанцию, быть в маске, если дистанцию невозможно обеспечить. Физические упражнения в парках разрешены, но групповые занятия по-прежнему под запретом даже на свежем воздухе. Ведь свежий еще не значит полностью безопасный. Этой идеи все еще придерживаются многие европейские вирусологи.