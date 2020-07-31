Злоумышленник на протяжении нескольких лет незаконно получал страховые выплаты за якобы поврежденные автомобили...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования на сумму свыше 50 миллионов рублей.В полицию поступило сообщение от представителя одной из страховых компаний. По его словам, в организацию обратился гражданин с заявлением о выплате страхового возмещения по факту ДТП. Сотрудниками компании было выдано направление на проведение ремонтных работ за счет страховой организации, от которых мужчина отказался. Он обратился с исковым заявлением в суд, на основании решения которого с данной компании было взыскано страховое возмещение на сумму около 1,5 млн рублей. Службой безопасности страховой компании была выявлена неоднократность аналогичных обращений.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 39-летний мужчина, который являлся руководителем компании по аренде автомобилей.Установлено, что злоумышленник на протяжении нескольких лет незаконно получал страховые выплаты за якобы поврежденные автомобили. Для этого перед истечением срока страхового договора он заменял элементы кузова транспортных средств на дешевые или с характерными повреждениями аналоги.В настоящее время выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности в отношении нескольких страховых организаций. Предварительная сумма ущерба превышает 50 миллионов рублей.В ходе обысков по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к совершенным противоправным деяниям, денежные средства, мобильные телефоны и один автомобиль.По данным фактам следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56