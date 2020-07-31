Сотрудниками полиции выявлены дополнительны эпизоды противоправной деятельности троих ранее задержанных подозреваемых...

Оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями Следственной части СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве были выявлены дополнительные эпизоды крупномасштабного мошенничества.Как сообщалось ранее, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управлений внутренних дел по Северному и Южному административным округам столицы пресечена серия мошенничеств в сфере медицинских услуг.Оперативники установили, что злоумышленники обещали людям, имеющим онкологические заболевания, платное лечение в ведущих московских клиниках. После чего незаконно получали от каждого из них от 300 тысяч до полутора миллионов рублей. На самом деле пациенты проходили лечение на общих основаниях по линии обязательного медицинского страхования.Сообщники действовали от имени компаний с броскими названиями. Для привлечения клиентов они использовали сайты, на которых была размещена информация о помощи в госпитализации в любые больницы Москвы. Сотрудники кол-центра вели телефонные переговоры с пациентами, а координаторы осуществляли взаимодействие непосредственно с медицинскими организациями.По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.В ходе дальнейшего расследования сотрудниками полиции выявлены дополнительны эпизоды противоправной деятельности троих ранее задержанных подозреваемых. Ущерб от их действий составил более 1,4 млн рублей.СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22