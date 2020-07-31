Мужчина достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно автомобиля такси и произвел выстрел в воздух, тем самым угрожая безопасности участников дорожного движения...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали жителя Московской области по подозрению в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Ранее в полицию поступила информация о стрельбе из движущегося автомобиля такси в районе 51 км МКАД. Незамедлительно информация была передана всем нарядам полиции, работающим в системе единой дислокации, а также оперативным службам.В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Московской области. Установлено, что данный гражданин, находясь в автомобиле такси, заснул на переднем сиденье. В процессе движения в результате резкого торможения он проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвел выстрел в воздух, тем самым угрожая безопасности участников дорожного движения. Водитель такси остановился на ближайшей автобусной остановке и высадил пассажира.В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими был обнаружен и изъят травматический пистолет, на который у мужчины имеется лицензия.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93