Злоумышленник, используя аккаунт постороннего лица в мобильном приложении, получил доступ к каршеринговому автомобилю марки «Мерседес»...

Оперативники МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 19-летнего жителя Московской области, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.Предварительно установлено, что злоумышленник, используя аккаунт постороннего лица в мобильном приложении, получил доступ к каршеринговому автомобилю марки «Мерседес». Открыв машину, он сел на водительское сиденье, запустил двигатель и начал движение.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по заявлению представителя каршеринговой компании об угоне сотрудники уголовного розыска в Чечерском проезде остановили автомобиль и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Московской области.Дознанием МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57