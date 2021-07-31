В Следственном комитете по Владимирской области сообщают итоги первого полугодия. В ведомстве отмечают, что количество убийств снизилось на 7,5 процентов: с 40 до 37. Наибольшее количество

В Следственном комитете по Владимирской области сообщают итоги первого полугодия. В ведомстве отмечают, что количество убийств снизилось на 7,5 процентов: с 40 до 37. Наибольшее количество убийств – 7 – зарегистрировано в Александровском районе. За ним идут Киржачский и Муромский районы. И в том, и другом за полгода убили четверых человек. Раскрываемость данного вида преступлений