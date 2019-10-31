УМВД России по городскому округу Истра ГУ МВД России по Московской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 30, 228.1 УК РФ...

"Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Западного округа Москвы в г.о. Истра Московской области задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а так же в покушении на сбыт наркотических веществ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 49-летний москвич.При проведении обысков в квартире подозреваемого на проспекте Вернадского, а также по месту его фактического проживания в Московской области обнаружены четыре предмета, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, два травматических пистолета «Оса», а также около 1000 патронов различного калибра, которые направлены на экспертизу.Также изъято около 5 килограммов наркотического вещества растительного происхождения, которое, согласно исследованию, является марихуаной.Кроме того, полицейские обнаружили около 300 граммов псилоцибиновых грибов, а также семена, споры и оборудование для культивирования наркосодержащих растений.УМВД России по городскому округу Истра ГУ МВД России по Московской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 30, 228.1 УК РФ. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк