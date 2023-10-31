У граждан изъяты аэрозольный и пневматический пистолеты...

30 октября в ночное время в службу «02» поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Академической площади г. Троицка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.Было установлено, что между двумя женщинами произошёл бытовой конфликт. Одна из них приблизилась к полицейским, достала из кармана аэрозольной пистолет и произвела выстрел вверх. Противоправные действия гражданки были пресечены. В ходе проведения осмотра места происшествия к сотрудникам полиции подошел гражданин, представившийся супругом задержанной, который начал выражаться нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции и произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета в область груди стража порядка, после чего попытался скрыться и был задержан. В результате противоправных действий полицейские не пострадали, благодаря средствам индивидуальной бронезащиты.Мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения были доставлены в территориальный отдел для разбирательства.Материалы, собранные полицейскими, будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве