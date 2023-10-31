Оперативники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из территориального отдела задержали мужчину, подозреваемого в разбое...

«Оперативники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из территориального отдела задержали мужчину, подозреваемого в разбое.В отдел полиции поступило сообщение от 19–летней девушки о том, что возле подъезда на улице Докукина на нее напал неизвестный.В ходе проведения проверки полицейскими было установлено, что в ночное время злоумышленник подошел к девушке и, угрожая предметом, схожим с пистолетом, похитил беспроводные наушники, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали в одной из квартир в Анадырском проезде подозреваемого — 45-летнего ранее судимого жителя столицы. В результате обыска был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Ростокино г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29