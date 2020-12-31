Необычный патруль Отдела ГИБДД Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы могли увидеть водители и пешеходы на смотровой площадке Воробьевых гор...

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ГИБДД Западного округа столицы подготовили предновогодний сюрприз для участников дорожного движения.Необычный патруль Отдела ГИБДД Управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы могли увидеть водители и пешеходы на смотровой площадке Воробьевых гор.После остановки автомобиля для проверки документов к машине подходил начальник Отдела ГИБДД УВД по ЗАО подполковник полиции Александр Парадо. Он поздравлял водителей с праздниками, желал им безопасных дорог и дарил «Правила дорожного движения», а маленьким пассажирам вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дарили памятные сувениры с символикой ГИБДД, светоотражающие фликеры, книжки и набор детских сладостей. Проходящим мимо пешеходам было интересно пообщаться с новогодними персонажами и сфотографироваться. Они искренне благодарили за неожиданные подарки и внимание.Начальник Отдела ГИБДД УВД по ЗАО Александр Парадо всем участникам дорожного движения советовал быть всегда внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93