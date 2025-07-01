11 рентген-аппаратов «С-дуга» за 183 миллионов рублей купили для больниц Владимирской области. Медики с помощью приборов смогут устанавливать дренажи, стенты, дробить камни в почках, лечить

11 рентген-аппаратов «С-дуга» за 183 миллионов рублей купили для больниц Владимирской области. Медики с помощью приборов смогут устанавливать дренажи, стенты, дробить камни в почках, лечить сложные переломы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава области. Аппараты предназначены для семи медучреждений области. В шесть организаций приборы уже поступили, а в Александровскую райбольницу поступят в ближайшее время: –