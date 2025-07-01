Во Владимире водитель такси через суд добился компенсации от виновника аварии, в которую попал на Суздальском проспекте. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, причиной ДТП

Во Владимире водитель такси через суд добился компенсации от виновника аварии, в которую попал на Суздальском проспекте. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, причиной ДТП стала ошибка второго участника движения, признанного виновным. Инцидент произошел осенью 2024 года. Из-за повреждений таксисту пришлось на три месяца отказаться от использования своего авто и взять в аренду замену, чтобы