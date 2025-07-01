С 23 по 29 июня во Владимирской области произошел рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. Владимирцы стали болеть ОРВИ на 9,4% чаще по

С 23 по 29 июня во Владимирской области произошел рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. Владимирцы стали болеть ОРВИ на 9,4% чаще по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами инфекции обратились 3 401 человек и 1 105 – в медучреждения Владимира. Рост заболеваемости во всех возрастных группах. Гриппа