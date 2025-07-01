С 1 по 6 июля во Владимирской области изменятся места установки передвижных камер фотовидеофиксации. Как сообщили в ГБУ «Владупрдор», 24 комплекса переместят на новые участки региональных и

С 1 по 6 июля во Владимирской области изменятся места установки передвижных камер фотовидеофиксации. Как сообщили в ГБУ «Владупрдор», 24 комплекса переместят на новые участки региональных и федеральных трасс. Оборудование будет размещено на автодорогах М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо», а также на ряде участков в черте Владимира и других муниципалитетах, включая Александров, Кольчугино, Камешково, Юрьев-Польский