Собинский «Вайлдберриз» в ближайшие месяцы введет новые площади. Пресс-служба компании сообщает, что получила разрешение на ввод третьей очереди логистического центра. Комплекс, напомним,

Собинский «Вайлдберриз» в ближайшие месяцы введет новые площади. Пресс-служба компании сообщает, что получила разрешение на ввод третьей очереди логистического центра. Комплекс, напомним, располагается недалеко от деревни Хрястово Собинского района. В эксплуатацию введут 56 квадратных метров для хранения товаров в ближайшие месяцы. Из пресс-релиза компании «Вайлдберриз» Общая площадь логистического центра составит 175 тыс. кв. м. С