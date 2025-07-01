Министерство здравоохранения Владимирской области сообщило о назначении Тамары Томаевой на должность первого заместителя главы ведомства. До этого она занимала аналогичный пост в

Министерство здравоохранения Владимирской области сообщило о назначении Тамары Томаевой на должность первого заместителя главы ведомства. До этого она занимала аналогичный пост в Республике Северная Осетия – Алания. Тамара Шамильевна родилась 1 марта 1985 года. В 2007 году окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело», а спустя два года получила юридическое образование в СОГУ